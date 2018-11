Kohus andis loa naistuttava tapmises kahtlustatava mehe vahistamiseks

11. novembril tuli 28-aastane naine 25-aastase meestuttava juurde külla. «Praeguseks kogutud andmed viitavad sellele, et mees ja naine tarvitasid alkoholi. Samuti ei saa välistada, et nad on tarvitanud ka narkootilist ainet, kuid seda ei saa me hetkel kindlalt väita, kuna ekspertiisi tulemust pole veel teada. Hetkel teadmata põhjusel kägistas mees naise surnuks,» sõnas Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Diana Helila.