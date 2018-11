Mikser: ÜRO ränderaamistik ei leidnud valitsuse toetust

Valitsus kogunes täna alates kella kahest kabinetinõupidamisele, kus ühe päevakorrapunktina arutati Eesti seisukohti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalse ränderaamistiku kohta.

«Minu ettepanek oli toetada rändelepet, see ei leidnud konsensuslikku toetust. Isamaa selle konsensuse saavutamise blokeeris, mis tähendab, et kahetsusväärselt peab tõdema, et ränderaamistiku toetamine ei leidnud toetust,» kommenteeris nõupidamiselt varem lahkunud välisminister Sven Mikser (SDE).

Küsimusele, millise pilguga vaatavad pärast tänast otsust välisriigid, vastas Mikser, et küllap me saame seda näha. Riigi maine, riigi tõsiseltvõetavus kindlasti tekivad väga paljude erinevate sammude, üksikotsuste koosmõjus,» ütles Mikser. «See, mis täna toimus, ei ole positiivne,» lisas ta.

«Koalitsiooni luues leppisime me kokku, et langetame otsuseid konsensuslikult. Seda konsensust me täna kahjuks ei saavutanud,» kommenteeris peaminister Jüri Ratas. Ta ütles, et rände igakülgne haldamine on tähtis kõikidele riikidele ning Eesti seadused peegeldavad peaministri sõnul nii praegu kui tulevikus euroopalikke ja demokraatlikke põhimõtteid.

Et koalitsioonipartneritel on ÜRO rändeleppe asjus kardinaalselt erinevalt arusaamad, sai selgeks vaid tund enne nõupidamist. Siiski lubas peaminister Jüri Ratas varem, et valitsus teeb kabinetiiistungil otsuse.

«Oleme kokku leppinud, et homme peale lõunat, kui kabineti nõupidamine algab, siis see teema on seal arutelu all. Ja kindlasti me selle otsuse ka homme langetame,» lubas Ratas riigikogu infotunnis Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi küsimustele vastates.

Ränderaamistikuga ühinemise teemal vallandus eelmisel nädalal valitsuse suhtes laiem kriitika, kuna Reformierakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud leidsid, et valitsus pole seda parlamendiga arutanud. Samuti väljendas raamistiku suhtes kriitikat Isamaa liikmest justiitsminister Urmas Reinsalu.

Vallandunud poleemika järel teatas president Kersti Kaljulaid, kes pidi leppele Eesti heakskiitu minema andma, et ei lähe Marrakechi enne, kui valitsus leppe osas kokkuleppe saavutab.

Esmaspäeval otsustas riigikogu Isamaa fraktsioon, et Eesti ei peaks liituma ÜRO ränderaamistikuga, kuna erakonna hinnangul võib see hakata piirama Eesti iseotsustamise õigust migratsiooni tõkestamisel. Samuti on kahtlevat suhtumist raamistiku suhtes väljendanud meedia andmeil ka mõned Keskerakonna liikmed.

Sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser ütles esmaspäeval BNSile, et tema hinnangul võiks ränderaamistiku heakskiitmise osas tekkinud poliitilises vastasseisu lahendada valitsuse lisatav deklaratsioon raamistikule, mis kinnitab üle Eesti suveräänsuse põhimõtted.

Valitsuse deklaratsiooni idee pakkus välja Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, kes esitas esmaspäeval riigikogu komisjonile oma analüüsi ränderaamistiku kohta.