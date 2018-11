Lumani hinnangul vajab haridus riiklikult ühtset lähenemist

Ta tõi esile, et Eestis väheneb nii õpetajate hulk kui õpilaste arv. «Sellele mõeldes on nii loogiline, kui ka otstarbekas, nii füüsiliselt kui ka sisuliselt liikuda sinna poole, et ametiõpe ja üldkeskhariduse omandamine oleks võimalik senisest enamatel juhtudel koos,» ütles Luman. «Me ei pea põhjendatuks uute riigigümnaasiumite rajamist kutseõppekeskustest eraldi. Neid on võimalik pidada koos. Luues sünergiat õppekvaliteedis ja andes noortele rohkem valikuvõimalusi.»