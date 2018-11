Pedofiilid saavad endiselt nime vahetada, kuid mitte kauaks

Kuni 2010. aasta juulini kehtis kurjategijatele nimevahetamise piirang. See tähendas seda, et karistusregistrisse kantud inimesel ei olnud õigust nime vahetada, kui ta soovis seda teha maine kahju vältimise eesmärgil. Kuna piirang oli aga pehmelt öeldes auklik ning suguvõsas esinevat perenime sai kelm ka siis võtta, rääkimata nimemuutmise õigusest abiellumisel, siis kaotati mittetoimiv piirang sootuks.

«Nimeseadus võimaldab inimestel taotleda uut eesnime, perekonnanime või isikunime nimemuutmise toiminguga üldjuhul üks kord ja rohkem kui üks kord mõjuval põhjusel. Selline piirang ei kehti inimestele, kes muudavad oma perekonnanime abiellumisel,» selgitas ta. See tähendab, et läbi abiellumise võib endine kurjategija nime muuta nii palju kui tal vaid uusi abikaasasid leida õnnestub.

Inimlikust aspektist on muidugi arusaadav, et kui karistus on kantud, siis ei peakski inimest igavesti minevikuvarjud saatma. Viimaste aastate jooksul on aga meediasse jõudnud mitu juhtumit, kus kelm pärast nimevahetust kuritegudega veelgi räigemalt jätkab, mis tekitab paratamatult küsimuse nime vahetuse õigustatuse kohta.