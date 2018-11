Piltuudis: vandaalitsemine Eesti islami keskuse juures

«Politsei sai 15. novembril veidi peale kella 16 teate, et Lasnamäe linnaosas Keevise tänaval asuva Eesti Islami Keskuse maja seina on eelmise öö jooksul soditud,» selgitas Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva. Politseipatrull käis sündmuskohal, vestles teatajaga ja selgitas juhtunu asjaolusid.

Täna kella 10.30 ajal sai politsei taas teate, et sama maja seinale on värviga kirjutatud ja seina rikutud. «Alustasime nende juhtumite osas menetlust ja teeme endast kõik oleneva, et teo toimepanija võimalikult kiiresti tabada. Ühtlasi palume kõigil, kes on selle nädala jooksul märganud kahtlaseid isikuid ja tegutsemist selles piirkonnas või kes omavad infot võimalike sodijate kohta, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.»