Palmiõli vastu protestivad aktivistid ronisid Hispaania tankerile

Aktiviste oli ka Indoneesiast, kus õlipalmiistanduste tarvis on metsatustatud tohutuid alasid. Indoneesiast Rotterdami suundunud laeva kapten pidas protestijad kinni ja võttis suuna Hispaaniale, et nad võimudele üle anda, teatas Greenpeace.

Palmiõli on võtmekomponent mitmetes tarbekaupades. Kasvanud nõudlus on viinud Indoneesias selle tööstuse kiire kasvuni.

Keskkonnakaitsjad on juba ammu süüdistanud palmiõliettevõtteid looduse hoolimatus hävitamises.

Mitmed ettevõtted on lubanud hoiduda metsade mahavõtmisest, kuid aktivistide sõnul on sääraste lubaduste täitmist raske jälgida ning neid rikutakse sageli.

Turbapõlenguid on ka raske kustutada, mistõttu on see pea igal aastal üks peamisi mürgise sudu allikaid Kagu-Aasias.