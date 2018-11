Video: Eestis hakkasid ringi sõitma süstlavahetusbussid

«Meie jaoks ei ole need pelgalt süstlavahetusbussid. Need on mobiilsed nõustamiskeskused, kus saab küll süstlaid vahetada, aga peamiselt pakutakse nõustamist,» selgitas Tervise Arengu Instituudi (TAI) nakkushaiguste ja narkomaania keskuse juhataja Aljona Kurbatova.

«Keskuses inimesed käivad sisse välja ning teised võivad näha, kes tuli, miks tuli ja mida võttis. Bussis on nii, et inimene tuleb sisse, uks läheb kinni, aknad ei paista ka läbi. Kõrvalised isikud ei näe, mis ta siin teeb,» sõnas ta. Farber kinnitas, et nii statsionaarses keskuses kui ka bussis on kõik teenused anonüümsed, kuid bussi eelis ongi see, et kliendi jaoks on see justkui veelgi anonüümsem.