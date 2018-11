Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis kavand «Sirge»

«Võidutöö on arhitektuurselt heal tasemel ja selge kontseptsiooniga, arvestab piirkonna omapära ja hoonestusega, on lihtne ja sirgjooneline. Asendiplaaniliselt õnnestunud selge lahendus, tugeva telje ning organiseeritud ruumiga, esinduslik ja hästi välja toodud peasissepääs,» ütles arhitektuurikonkursi koordinaator ja RKAS-i projektidirektor Taavi Aare pressiteate vahendusel.

Lisaks märkis žürii, et hoone on kompaktse vormiga, mis parandab energiatõhusust.

Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on umbes 4100 ruutmeetrit, kool on plaanis avada 2021. aasta sügisel. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Haridusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm ütles Saarte Häälele, et Saaremaa gümnaasiumi tulevase hoonega on samas mahus Viimsi gümnaasiumi maja, kus ruutmeetreid 4280. Maja kogumaksumus on 8,2 miljonit eurot, mis teeb ruutmeetri ehitushinnaks 1190 eurot, millele lisandub käibemaks. «Muidugi peab lisama, et ehitushinnad kogu aeg kasvavad,» märkis Kurm.