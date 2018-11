Seadusemuudatus kohustab jalakäijat ülekäigurada kasutama

Seega praktika, kus ristmikule pole märgitud kõikides suundades ülekäiguradasid, on kaasa toonud selle, et jalakäiad on hakanud ületama ristmikku ka kohtades, kus puudub ülekäigurada.

Nüüdse majandusministeeriumis valminud liiklusseaduse muutmise eelnõu eesmärk on, et jalakäijad ületaksid ristmikul teed ülekäiguraja kaudu, sest liikluskorralduslikult on see kõige ohutum.