Uue narkoaine käitlejad viidi kohtu alla

Tsüklopropüülfentanüüli ja fentanüüli toime on väga sarnane, kuid tsüklopropüülfentanüüli puhul on tegemist fentanüülist 10-50 korda nõrgema ainega. Sellele vaatamata piisab imepisikesest kogusest, et vähemalt kümnele inimesele narkojoovet tekitada. Tegu on pulbriga, mida käideldakse reeglina segatud kujul.