Mürkained ohustavad üha enam: Brüssel soovitas Läänemere kala tarbimist veelgi vähendada

«Kuigi mürgised ühendid dioksiinid moodustuvad peaaegu kõigi tööstuslike protsesside tulemusena, milles osalevad kloori sisaldavad ained, on toit peamine allikas, mille kaudu jõuavad need ained inimese organismi,» ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev . «Organismi ladestunud ühendid võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, mistõttu Euroopa Toiduohutusamet vähendas dioksiinide lubatud nädaladoosi.»

«Teadaolevalt on kala hea oomega-3 rasvhapete allikas ja iseäranis rasvase kala tarbimine on kasulik südameveresoonkonnale. Kala tarbimisest ei peaks loobuma, aga soovitatav on hajutada terviseriske, toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt,» lisas Minjajev.