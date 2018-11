Fotod: täna avati pidulikult uus Tallinna vangla

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul tagab uus Tallinna vangla ühiskonna turvalisuse. «Uue Tallinna vangla valmimisega on astutud oluline etapp vanglateenistuse arengus, kus kõik Eesti vanglad on kaasaegsed ja turvalised. Uutes, avaramates ning turvalistes ruumides on ka vanglatöötajatel suurem võimalus kinnipeetavaid seadusekuulekale käitumisele suunata,» lisas Reinsalu.