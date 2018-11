Jüri Ratas avalduses: valitsus on poliitilise kriisi otsustavalt seljatanud

Valitsuskoalitsiooni ühine otsus tõestab, et etteheited koostöö puudumise või otsuste vältimise osas on sisutühjad. Suurem panus julgeolekusse, tervishoidu, siseturvalisusesse ja tasakaalukasse regionaalarengusse ei ole riigijuhtimise pausile panemine, vaid hoogsama käigu andmine Eesti inimeste heaolu parandamiseks. Oleme ajutise poliitilise kriisi otsustavalt seljatanud ning jätkame usalduslikku koostööd Eesti elu edasiviimiseks.

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa valitsuskoalitsioon on kahe aasta jooksul langetanud meie riigi ning rahva heaolust ja huvidest lähtudes sadu olulisi otsuseid: tervishoiu lisaraha, maksureform, põllumajanduse ja kohaliku elu toetamine, tasuta ühistranspordi arendamine, riigikaitse tugevdamine, vajalikud palgatõusud hariduse, kultuuri, sotsiaaltöö ja siseturvalisuse valdkonnas. Valitsuse märgilised otsused on muutnud meie riiki õiglasemaks, tugevamaks ja sidusamaks ning 2019. aasta riigieelarve on oluline samm edasi terve Eesti jaoks.

Mul on kahju, et kõike positiivset püütakse varjutada külvates alusetuid hirme, valeinfot ning libauudiseid. ÜRO Globaalne Ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv deklaratsioon, mis seisab ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse vastu, parandab rahvusvahelist koostööd ning aitab tagada ka Eesti inimeste õigusi välismaal. Valitsuses püsivad selle dokumendi osas erimeelsused, aga kõik osapooled on mõistnud, et kohati üle kuumenenud arutelu ei tohi seada löögi alla 2019. aasta riigieelarve menetlemist ega meie edasist koostööd.

Reformierakond on sõnades alati toetanud ühtse välispoliitilise joone hoidmist ja rahvusvahelist koostööd. Kahjuks näeme, et loodetud punktivõit valimiste eel on löönud selle põhimõtte kõikuma. Nende soov iga hinna eest taas võimule tõusta on lõhkunud Eesti inimeste turvatunnet, seadnud küsimärgi alla Eesti välispoliitilise joone ning ohtu meie rahvusvahelise maine. Oleme ausad, kogu see debatt on muutunud niivõrd keevaliseks ja ründavaks ainult seetõttu, et 3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Saksamaa esimene liidukantsler Otto von Bismarck on tabavalt öelnud, et kõige rohkem valetatakse pärast jahiretke, sõja ajal ja enne valimisi.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta väärib enamat. Meie inimesed ootavad tasakaalukat valitsemist, sisulisi debatte Eesti tuleviku üle ning suuremat ühisosa leidmist, mitte pidevaid vastandumisi. Meie tubli riik ja rahvas lähevad järgmisele sajandile vastu teades, et oleme ühiste pingutuste najal jõudnud väga kaugele, kuid meie kodumaa parimad päevad on alles ees.