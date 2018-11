Teehooldaja: kui liiklust pole, siis libedustõrje ei toimi

Maanteeameti Lääne regiooni hooldusvaldkonna juht Hannes Vaidla ütles, et lumetõrjel võib pingutada palju tahad, aga füüsikareeglite vastu ei saa.

Aasta tagasi määrati talvine tase 2 ehk tee puhastamine libedusest 8 ja lumest 12 tunni jooksul teelõikudele, kus keskmine liiklussagedus on 500 autot ööpäevas. See tähendab regulaarset libedustõrjet ning enamasti on sõidujäljed lume- ja jäävabad. Kuid edaspidi algab talvine tase 2 juba alates liiklussagedusest 250 autot ööpäevas. Saaremaal suureneb selle taseme teede hulk 53 km kilomeetri võrra.