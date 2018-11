Raik Rutto kodakondsuse küsimusest: ametnikud peavad kiiremini toimetama

Postimees kirjutas täna, et poliitikute lubadustest hoolimata ei ole Abhaasias elava Alli Rutto kodakondsuse küsimus lahendust saanud. Ehkki hiljuti ametist lahkumisest teatanud siseminister Andres Anvelt ütles kuu aega tagasi, et proua Rutto peab saama end täisväärtusliku kodanikuna tunda, kestab jant tema kodakondsuse üle edasi.

Eile lõppes Rutto passi kehtivus. Taotluse uue saamiseks tegi ta rohkem kui kolm kuud tagasi, kuid PPA ei liigu taotlusega kuskile enne, kui on selgunud, kas kodakondsuse seadust hakatakse muutma.

Anvelti töö siseministrina võtab peagi tuleval nädalal üle Katri Raik (SDE), kes lubas asja lahendamise nimel edasi pingutada. «Praegu on selline tunne, et meil on kaks juristi ja kolm arvamust,» lausus Raik.