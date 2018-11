Raidla: põhiseaduslikku kriisi pole karta

Eestis ei ole olnud ühtegi põhiseaduslikku kriisi, ütles Raidla täna saates «Otse Postimehest». «Meil on väga hea põhiseadus. Ma ei näe, et valitsuskriisist saaks tekkida põhiseaduslik kriis. Meil on parlamentaarne vabariik. Kui mingi küsimus, mis võiks formaalselt olla valitsuse pädevuses, läheb üle arutamiseks riigikogusse, siis pole tegemist mitte kriisiga, vaid parlamentarismi võidukäiguga.»

Liia Hänni pani ette, et õiguspärane väljapääs praegusest olukorrast oleks panna ränderaamistikuga ühinemine valitsuses hääletusele. «Ja kui valitsusliit selle tulemusel laguneb, siis on see väiksem õnnetus kui põhiseadusliku riigikorralduse segipaiskamine,» leiab Hänni, heites ette, et erakondlikud huvid on üles kaalumas riigimehelikkust.