Sánchez: Hispaania jätkab Kuubasse investeerimist

Esimese Hispaania liidrina 32 aasta jooksul Kuubat külastav Sánchez ütles visiidi teisel päeval, et Madrid on saareriigi «tähtsaim Euroopa partner, kelle arvele langeb 40 protsenti turust.»

«Hispaania valitsus jätkab Kuubasse investeerimist,» lausus peaminister Hispaania-Kuuba ärifoorumil, kus on esindatud 200 mõlema riigi firmat, teiste seas Hispaania telekommunikatsioonihiid Telefonica ja lennufirma Iberia.

Hispaania on Hiina ja Venezuela järel Kuuba suuruselt kolmas kaubanduspartner ja kahe riigi kaubavahetus oli 2017. aastal 1,3 miljardit USA dollarit.

Havanna püüab parandada suhteid Euroopa Liiduga ajal, kui riigi suhted USA ja Brasiiliaga on nende riikide konservatiivsete liidrite ajal halvenenud.

Kuuba president Miguel Díaz-Canel ütles Twitteris, et «Kuuba ja Hispaania suhted on tugevnemas» ja lisas, et tema neljapäeval aset leidnud kohtumine Sánchezega oli «sõbralik.»