Galerii: lätlased marssisid loomade toetuseks

Tänase ürituse korraldaja kutsus kõiki loomasõpru tulema tänavatele, et anda märku Läti ühiskonna hoolivusest ja sellest, et inimestele läheb loomade heaolu korda.

«Me eeldame, et kui valitsusasutustest käivad loomade heaoluga seotud debatid, mõistetakse, et tegemist on tõsiste ja avalikkusele korda minevate probleemidega. Tänane üritus ilmestab, et loomasõpru on palju ja soovime, et valitsus arvestaks rahva häälega,» ütles üritust korraldava organisatsiooni Dzīvnieku brīvība esindaja Maija Krastiņa.