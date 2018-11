Tsahkna: julgeolekuolukord nõuab poliitmängude lõpetamist

Tsahkna hinnangul on Toompeal esmaspäeval toimuv Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kokku kutsutud meeleavaldus põhjendamatutele hirmudele üles ehitatud populism. «Rahva teadlik lõhestamine poliitmängude raames oma võimaliku populaarsuse tõstmiseks on mäng meie riigi julgeolekuga. Eesti vajab valitsuskriisi asemel toimivat valitsust ning selgeid välispoliitilisi sõnumeid meie liitlastele. See tähendab, et nii võimu- kui opositsioonierakondade poliitikud tõstavad meie riigi julgeoleku huvid kõrgemale erakondlikest. On kõigi erakondade ühine vastutus, et Eesti tuleks sellest kriisist kiiresti välja,» rõhutas Tsahkna.