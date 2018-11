Mida tähendaks sõjaseisukord Eestis tavakodanikule?

Sõjaseisukorda ei kuulutata kunagi välja kergekäeliselt, kuid kui see juhtub, puudutab see lisaks kaitseväekohuslastele ka kõiki teisi riigis viibivaid inimesi.

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik Karin Kivipõld selgitas, et sõjaseisukorra kuulutaks Eestis välja kas Riigikogu või Vabariigi President ning tegemist on riigi eriõigusliku korraga. Sõjaseisukorra erisused on kindlaks määratud seadusega ja selle alusel kehtestatud muude õigusaktidega.