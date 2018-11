Galerii: aasta kodanik 2018 on maailmakoristuspäeva eestvedaja Eva Truuverk

Kodanikupäeva aumärgi saaja Jana Aršinova:«raske on selgitada lastele, miks keel on tähtis»

Kodanikupäeva aumärgi saaja Jana Aršinova on Sillamäe lasteaia Jaaniussike keelekümblusrühmaõpetaja, kes on edukas keelekümblusmeetodi arendaja ja rakendaja.

Jana Aršinova ütles Postimehele, et raske on keelekümblusrühma õpetajana töötada, sest lapsed elavad venekeelses keskkonnas ja rühmas on ainult vene keelt kõnelevad lapsed. «Paljudel vanematel on üldse vene kodakondsus. Raske on selgitada lastele, et miks on tähtis eesti keelt õppida.»

Aumärgi saaja lisas, et Sillamäel on keerulisem aidata lapsi keeleliselt, kuna lapsi ei saa tihedalt viia teatrisse, muuseumisse ja kinno. «Meil kahjuks ei ole sellist võimalust üldse ja lapsed kuulevad eesti keelt ainult lasteaias.»

Kodanikupäeva aumärgi saamine on Jana Aršinovale väga tähtis, kuid aumärk pole ainult talle tunnustus. «See on meie lasteaia auhind- kõik töötasid väga palju, et lastes kasvatada tunnet, et nad on ka Eesti kodanikud,» ütles Aršinova ja lisas, et lapsed väärtustaksid ennast ja Eestit.

«Jana Aršinova töö tulemusena on suurenenud laste ja lastevanemate soov ja oskus eesti keeles suhelda ning lastevanemate toetus keelekümblusele ja eesti keele õppele. Ta on innukas ja uuendusmeelne pedagoog, kes märkab ja väärtustab oma rühmalaste eripärasid ja andeid,» kirjutas Sillamäe Lasteaia Jaaniussike direktor Anneli Vassijeva aumärgi saajast Jana Aršinovast.