Pakane "küpsetab" jõgedel pannkooke

Esimeste pakaseilmadega tekkisid mitmetele Eesti jõgedele kummalise kujuga jäätükid - peaaegu korrapärased nagu pannkoogid või taldrikud. Aivar Ruukel Soomaalt selgitab, et tegemist on jäätunud vahuga, mis jõekäärudes tekkivates veekeeristes ühele kohale keerlema jääb ja sel viisil ümaraks vormub.

Pealtnäha sarnaseid ümaraid jäätükke võib mõnikord näha ka mererannas, kui lained on merejää tükke piisavalt kaua üksteise vastu kulutanud. Erinevus on selles, et jõgede "jääpannkoogid" on sellisteks muutunud külmumisel, merel aga sulamise ja kulutamise käigus.