Riigieksamite tulemused 2018: eesti keel teise keelena on teinud tugeva tõusu

Eesti keele teise keele eksami keskmine tulemus oli 63,4. See on tervelt 3,2 punkti kõrgem võrreldes eelmise aasta tulemusega, mis oli 60,2 punkti. Sel aastal paranesid tulemused nii kirjutamis-, rääkimis- kui ka keele struktuuri osas.

Eesti keele eksamil vähemalt 60% maksimumtulemusest saavutanud eksaminandidele antakse välja eesti keele B2-taseme tunnistus. Sel aastal saavutas B2-taseme 1246 õpilast, ehk 61,2 protsenti eksaminandidest. See on tänavu suurem võrreldes varasemate aastatega. Eelmisel aastal oli see 53,8 protsenti.