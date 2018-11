Tõepoolest, ohver võib olla ka mees. Vaatasin, et foorumites arutatakse selle üle, kuidas ikka naine saab vägistada meest. Kuidas saab?

Meest on võimalik vägistada anaalselt. Teiseks, erektsioon ei ole alati soovitud. Ka naisohver võib saada vägistamise korral orgasmi, aga see ei pruugi tähendada, et vahekord oli soovitud. Alati ei pruugi olla nii, et keegi on kuskil kinni seotud. Tähtsam kui see viis või moodus, kuidas seda tehti, on ohvri vaade.

Võimupositsioonile tuginevat ahistamist esineb ka töö juures, kui sage see on?

Seda on raske mõõta. See on põimunud ka töökiusamisega, mis pole Eestis just ikka aega teema olnud. See, et Martin Halliku juhtumis on 15 inimest olnud nõus oma kogemusest rääkima, on suhteliselt erandlik.

Eilne Pealtnägija tõi avalikkuse ette juhtumi, kuidas ränga verbaalse rünnaku ja muu hulgas pedofiiliasüüdistuste rahe alla sattus seksuaalkoolitaja Rita Holm. Millest see räägib?

See räägib inimeste lastetoast ja kodusest kasvatusest. Teisest küljest hirmust ja kolmandast küljest vihkamisest. Kui inimesed kuulevad sõna seksuaalsus, siis nad mõtlevad kohe seksist. Rita Holmi töö on ääretult tänuväärne. Ta ütles oma artiklis, et seksuaalkasvatus peab algama lasteaiast, aga toome selle veel ettepoole: see peab algama kodust. Seksuaalkasvatus kaitseb lapsi: see on arusaam, et minu keha on minu oma ja mitte keegi ei tohi seda puutuda, kui ma ei soovi, ja teise inimese keha on tema oma, ja keegi ei tohi seda puutuda, kui ta ei soovi. Seksuaalkasvatus on viis seksuaalvägivalda ennetada. Tuleb rääkida, mis on nõusolek – ja see peab olema vabatahtlik nõusolek. Laste seksuaalkasvatus ei tohi olla seksualiseeritud, ja selles mõttes on termin ehk eksitav: räägitakse tundeelust ja kehalisuse piiridest.

Me too liikumise taustal on ohveid süüdistatud kättemaksuhimus, omakasusoovis ja selles, et nad tulevad oma jutuga välja kümme-kakskümmend aastat pärast toimunut.

Ma ei tea, kui palju inimesed oskavad ennast asetada teise kingadesse või rolli. Öelda välja, et ma olen olnud seksuaalvägivalla ohver, ei ole kerge, sest sellega kaasneb stigmatiseerumine, häbi, ohvri süüdistamine. Miks me peame inimese õigust rääkida oma kogemusest kättemaksuks? Miks süüdistatakse ohvrit? Miks küsivad pilgud ei pöördu toimepanija poole?

Aga miks?

Sest ei mõisteta, mis on seksuaalvägivald ja kui suur on selle ulatus. Seksuaalvägivald kahjustab inimese vaimset ja füüsilist tervist ja võib inimese elu mõjutada aastakümneid. Seksuaalsus on olnud pikalt tabuteema. Vägivallakultuuri toetavad naljad mängivad siin oma rolli: nt et naise «ei» on tegelikult «jah». Kui me ei sea küsimuse alla, kas sellised naljad on okei, siis toetab see vägivallakultuuri.

Kuidas teha vahet flirdil ja ahistamisel?