Hädad võidusambaga: remondi lõpp lükkub uude aastasse

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper ütles, et sambal vahetatakse välja kõik selle ristiosas paiknevad, põhipinnalt eenduvad matistatud klaasdetailid. Kuna detailid olid lisaks poltkinnitusele võidusamba pinnale ka liimitud, tegi see nende eemaldamise ajakulukaks ning keeruliseks.

Sepper rääkis, et töövõtja sõnul ei olnud klaasdetailide kinnitusviisi valikul kahjuks arvestatud, et neid oleks vaja kunagi välja vahetada ning seetõttu koostati nüüd lisaks projektlahendus, mille eesmärk on tulevikus klaasdetailide mugavam paigaldus, parem püsivus ja lihtne eemaldamine.