Macron: kui Brasiilia kliimaleppest lahkub, EL-Mercosur lepet ei tule

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et keeldub Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubanduslepingu heakskiitmisest, kui Brasiilia tulevane president Jair Bolsonaro teeb teoks oma lubaduse lahkuda Pariisi kliimaleppest.

"Ma ei poolda suurte kaubanduslepete sõlmimist riikidega, kes on teatanud, et ei austa Pariisi kliimalepet," ütles Macron riigivisiidil Argentinasse enne Buenos Aireses peetavat G20 tippkohtumist.

Prantsuse riigipea ütles, et soovib liikuda edasi eraldiseisvate kaubanduskõnelustega Argentinaga.

Brasiilia on nelja Lõuna-Ameerika riiki koondava kaubandusühenduse Mercosur suurim liige. Blokki kuuluvad veel Argentina, Uruguay ja Paraguay.

Lõuna-Ameerika ametnikud on avaldanud korduvalt lootust, et üle kahe aastakümne kestnud kaubanduskõnelused Brüsseliga on jõudmas edukalt lõpule.