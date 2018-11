Video: Poola saab USA-lt uue raketisüsteemi

Poola avaldas Lockheed Martini poolt toodetud HIMARS süsteemi ostmiseks soovi eelmisel aastal.

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak andis oma allkirja riigi relvajõudude moderniseerimiseks kolmapäeval. Uue programmi kohaselt arendatakse küberturvalisust, õhutõrjevõimekust ja ostetakse kaugmaa raketisüsteeme.

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) on suure mobiilsusega koondtule raketisüsteem, mis on ette nähtud koondumisalal asuvate suurtüki-, õhutõrje- ja tuletoetussüsteemide, veokite, lahingumasinate, soomustransportööride hävitamiseks, samuti oma üksustele ja toetusvahenditele tuletoetuse osutamiseks. Süsteemiga saab lasta nii juhitamatuid kui juhitavaid rakette, maksimaalne laskekaugus ulatub 300 kilomeetrini.

HIMARSi süsteemide ja sellega seotud varustuse ostmine läheb maksma umbes 655 miljonit USA dollarit ja tegu on ühe osaga uuest programmist. Blaszczak teatas täna, et tegu on Poola kaitsejõudude jaoks suure sammuga.

Poola kaitsevägi on hädas ebapiisava rahastusega ning umbes kaks kolmandikku nende varustusest pärineb NSVLi aegadest. Riik on pikalt lubanud kaitsekulutusi tõsta, et Venemaa agressiooni tõrjuda. Soovitakse, et USA suurendaks oma vägede kohaolekut riigi territooriumil.

Septembris USA presidendi Donald Trumpiga kohtudes ütles Poola riigipea Andrzej Duda, et Poola on valmis investeerima kaks miljardit dollarit, et uue alalise sõjaväebaasi ehitamist toetada.