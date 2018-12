Erikomisjon võtab luubi alla omavalitsuste teavitustegevuse munitsipaallehtedes

Erikomisjoni esimehe Aivar Sõerdi hinnangul on riigikontroll auditi koostamisega teinud ära tänuväärse töö. «Aruandest selgub, et infolehtede puhul oli juhtumeid lubamatust praktikast, kus kohalikes lehtedes kutsuti üles kedagi konkreetset valima või pühendati mõne kandidaadi kiitmisele terveid artikleid, kuid selline teguviis oli siiski üsna erandlik,» ütles Sõerd. «Samas esines infolehtedes kahetsusväärselt palju maksumaksja raha eest poliitiliste konkurentide tasakaalustamata kritiseerimist ja valimiste eel omavalitsusjuhtide kajastamist. Maksumaksja ei pea kinni maksma avalike vahendite kasutamist kohalike võimulolijate poliitiliste huvide ja mainekujunduse eesmärgil,» märkis Sõerd.

«Oleme istungile kutsunud Tallinna linnapea, sest pealinn hõlmab poole kogu omavalitsuste teavitamiskuludest. Samuti kutsusime Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori,» tõi Sõerd välja. «Tahame neilt kuulda selgitusi, kuidas on oponentide halvustamine või nende seisukohtade sobimatuna näitamine seotud omavalitsuse ülesannete täitmisega ja teenib avalikku huvi,» ütles Sõerd. «Soovime veel teada saada, kas riigikontrolli auditi tulemusel on probleemsemad omavalitsused oma käitumist ja lubamatuid praktikaid korrigeerinud või jätkub kõik endistviisi,» lisas ta.

Sõerdi sõnul võiks lubamatu praktika väljatõrjumiseks tõhustada enesekontrolli ja viia sisse reegel, et poliitilise tähendusega sõnumeid nagu näiteks üleskutse valida kedagi konkreetset või kriitika oponentide suunal, infolehtedes ei avaldata. Ta lisas, et enesekontrolli peaksid tõhustama just need omavalitsused, kus esines kõige rohkem probleemse sisuga artikleid.