Keenias tappis jõhker rituaal teismelise noormehe

«Meie hõimu traditsiooni kohaselt öeldakse, et [täiskasvanuks arvamise laagrites] võib aset leida kiusamine, et poisse tugevamaks muuta, aga see juhtum on ekstreemne. Lahkamistulemused näitasid, et seda poissi rünnati tõsiselt, teda kas löödi pähe raudeseme või millegi taolisega,» ütles politseinik.