Kersti Kaljulaid: me ei räägi kavatsustest, vaid oleme jõudnud lepingute sõlmimiseni

President Kersti Kaljulaid alustas koos äridelegatsiooniga ametlikku visiiti Benini, mis on ka esimene Eesti riigipea ametlik visiit Aafrikasse.

Benini president Patrice Talon külastas Eestit kahe aasta eest. Sellest ajast alates on kontaktid kahe riigi vahel olnud tihedad. Visiidil sõlmisid kahe riigi välisministeeriumid ka poliitiliste konsultatsioonide koostöömemorandumi. «See on oluline verstapost, et arutada regulaarselt meie riikide kahepoolseid suhteid, aga ka laiemalt olukorda regioonis, koostööd Aafrika Liidus ja Euroopa Liidus ning ÜROs,» sõnas president Kaljulaid.