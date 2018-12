Tavapäratu lubadus: peapiiskop Viilma on valmis ise ristima kõik suurperede uued beebid

«Saan teha seda, milleks ma olen kutsutud ja seatud. Arvan, et täna on siin paslik koht anda lubadus, et olen valmis alates 2020. aastast viie aasta kestel isiklikult ristima kõik lapsed, kes sünnivad perre kolmanda ja sealt iga järgmise lapsena,» rääkis Viilma.