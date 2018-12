Ajateenija lapse toetus tõuseb kuus korda

Ajateenija lapse toetuse tõstmisel on lähtutud perekonnaseaduses kehtestatud lapse elatise suurusest, mille kohaselt ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool töötasu alammäärast. Praegu on töötasu alammäär 500 eurot. Seega on igakuise elatise miinimumiks 250 eurot.