Aasta pressisõbraks sai riigikontroll ja -vaenlaseks Aivar Rehe

Aivar Rehe sai pressivaenlase tiitli selle eest, et ta pole Danske panga rahapesuskandaali kohta sisuliselt mingeid selgitusi andnud.

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Mart Raudsaar ütles Postimehele, et munitsipaallehtedes maksumaksja raha eest tehtav parteiline propaganda tõusis fookusesse just tänu riigikontrolli auditile.

«Loodame, et riigikontrolli tähelepanujuhtimine aitab korrastada munitsipaallehtede teemat. Eesti Ajalehtede Liit leiab, et parteilist propagandat edastavad munitsipaallehed ei ole mitte ainult demokraatia põhimõtete rikkumine, vaid ka reklaamituru solkimine,» ütles Raudsaar.

Pressivaenlaseks kuulutatud Aivar Rehe kohta märkis EALL, et Rehe oli enne Danske rahapesuskandaali puhkemist väga usin avalikkusega suhtleja.

«Rehe andis kommentaare ka siis, kui tulid esimesed Danske panga skandaali ilmingud, aga siis andis ta eksitavat infot. Kui skandaal keris edasi ja muutus Eesti ajaloo suurimaks finantsskandaaliks, on ta kadunud vaateväljast ja enam ei suhtle. Samas me teame, et ta ei ole lahkunud ja töötab endiselt pangandussektoris,» sõnas Raudsaar.