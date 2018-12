Uurimise alla sattus olematu haigla

«Meile ei ole keegi prokuratuurist, terviseametist või mõnest kolmandast riigiasutusest teatanud või edastanud, et meie tegevust uuritakse,» ütles Medita juht Kristo Ausmees Postimehele.

Tema sai uurimise algatamisest teada, kui kolmapäeval helistas talle ERR ajakirjanik. Kliiniku juhi sõnul on päris ootamatu, et ta peab meedia vahendusel teada saama nende tegevuse kohta algatatud uurimisest.

Terviseamet uurimist Postimehele kommenteerida ei soovinud, kuid ERRle ütles ameti õigusnõunik, et nad on esitanud prokuratuurile süüteoteate ning «Pealtnägija» andmetel puudutab kriminaalmenetlus Tallinnasse rajatava haigla ruumide projekti võltsimist. Ausmehe sõnul pole neil Tallinnas ühtegi haiglat.

«Haiglalitsents oli meil 28. novembrini ja selle palusime ise tühistada, sest me ei saanud haigekassa riigihankel soovitud lepingut,» sõnas Medita juht.

Tartus tegutsenud kliinik tahtis Tallinnas Mustamäe teel hakata pakkuma ortopeedia ja vaskulaarkirurgia erialal statsionaarset ravi.

Ausmehe sõnul olid nende plaani vastu mitte ainult Tallinnas tegutsevad konkurendid, vaid ka Terviseamet, kes proovis neid riigihanke ajal jätta tegevusloata, mille ise oli kevadel peale põhjalikku kontrolli väljastanud.

«Kui see uurimine on algatatud samal alusel, millega ametiga augustist oktoobrini kohtus vaidlesime ja mille lõpetas Terviseameti endapoolne varasema otsuse tühistamine, siis on meil vastus küsimustele olemas » sõnas Ausmees.

«Aga ma ei taha uskuda, et sama asja kaks korda proovitakse tõestama hakata, nii et ootame täpsemat informatsiooni.»

Põhja ringkonnaprokuratuurist öeldi, et terviseameti poolt edastatud andmete kontrollimiseks alustas prokuratuur kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb valeandmete esitamist. Uurimine on algusjärgus, menetlust alustati alles eelmisel nädalal.

«Kuna ees on vajalike menetlustoimingute teostamine, sh ka ülekuulamised, siis pole praegu võimalik olemasolevaid uurimisandmeid avalikustada. Küll aga saame öelda, et kontrollimisel on võimalik valeandmete edastamine Terviseametile raviasutuse poolt,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina.

Hetkeseisuga ei ole selles kriminaalasjas kedagi kahtlustatavana üle kuulatud.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo.

Raviraha jabur jagamine

Medita sai Tallinnas endale soovitud mahus ortopeedia päevaravi lepingu, kuid Ausmehe sõnul on seda võiduks palju nimetada. «Avalikku raviraha loositi välja selle alusel, kes kõige varem oli oma taotluse üles laadinud,» selgitas Ausmees. Kuna Medita oli oma taotluse esitanud kõige hiljem, siis said nad liisku heita viimasena.

«Läks aga nii, et kolm esimest liisu võtjat tõmbasid numbrid 3,4, ja 2 ning meile naeratas fortuuna,» rääkis kliiniku juht. Ka see otsus vaidlustati riigihangete komisjonis (VAKO), mis leidis, et haigekassa otsus oli õige ja nüüd on kaebajal veel seitse päeva aega, et VAKO otsus halduskohtus vaidlustada.

Medita kliinik oli luubi all ka tänavu septembrikuus eetris olnud «Pealtnägijas», kus räägiti Eesti suurima meditsiinihanke ebaõnnestumisest.