Haigla hakkab küsima visiiditasu tühistamata eriarstiaegade eest

«Patsiente tuleb distsiplineerida, et kui nad visiidile tulla ei saa, siis nad teataks ette ja me saame pakkuda seda teisele patsiendile- teoreetiliselt lühenevad ka järjekorrad,» rääkis Ida-Viru keskhaigla ülemarst Aime Keis, kes lisas, et eelmise aasta statistika järgi jätsid 30-35 inimest päevas tulemata eriarsti visiidile.