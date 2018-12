Jaak Madison: konservatism on edasiviiv jõud Eestis

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Jaak Madisson rääkis Kuku raadio saates «Poliitikaguru,» et nende erakond on üksmeelel enamikes küsimustes.

Madisoni sõnul on majandusküsimus üks nendest teemadest, millega nad saavad toetust nii uutelt kui ka vanadelt valijatelt. «Majanduses saab olla rikkuse allikaks ettevõtlus ning riik ei saa võtta inimese eest vastutust, vaid peab võimaldama inimestel, seda kanda,» ütles Madisson.

Madissoni sõnul ei välista parempoolsus sektorite toetamist nagu näiteks julgeolekut. «Riik peab valima strateegilised kohad, kus ta peab sekkuma turgu, kuid põhimõtteline alus on see, et riik sekkuks vähem eraettevõtlusesse,» ütles Madison ja jätkas, et riik peab olema ka konkurentsivõimeline.

Tema arvates takistab maksupoliitika eraettevõtlust. Eesti regionaalne võrdne areng peaks toimuma Võrust Saaremaani.

Rändepakti teemast rääkides, ütles Madison, et Jüri Ratas keeldub valitsuses võtma vastutust. «Fakt on see, et valitsus ei ole otsust teinud,» lisades, et Isamaa soovib kaks ja pool kuud istuda valitsuses edasi ning nõustub paktiga. «Rahvusküsimus, migratsioon, odava tööjõu ränne- need on olnud meile olulised teemad.»

Madison ütles, et EKREl oleks heameel teha valitsust koos Isamaaga, kuid neil on «rohkem sõnu kui tegusid.»

Madisoni arvates on Isamaal palju neid toetajaid, kes pigem vaataksid Vabaerakonna poole, kuid ta näeb, et Reformierakonna toetajad näeksid EKREt.

«Neid valijaid, kes langetaks oma valiku ühe kindla teemaga on väga vähe.» Madisson ütles, et neile on tulnud palju Keskerakonna poolehoidjaid, kes elavad maapiirkonnas. «Regionaalsel tasandil tuleb kõnetada valijat ja ka ettevõtjat, kes tunnevad, et maksud on probleem,» ütles Madison.

Madison mainis, et seksuaalvähemuste küsimus on pseudoküsimus. EKRE oli sunnitud, sellest rääkima, kuna üks erakond tõstatas küsimuse ning sellele pidi reageerima. «Kui see küsimus tuleb uuesti areenile, siis me reageerime sellele ja ei jää vaikselt vaatama.»

Madisoni arvates ei tegele EKRE üleliia sellel teemal, sest iga inimese eraelu on nende oma asi. Nentides, et kui see teema võtab propaganda maigu ning survestab ühiskonda, siis nad ei saa vaikida. «Selles küsimuses on meil väga suur toetus. Väga suurtes ideoloogilistes küsimustes me seisame nende eest ja järele ei anna,» ütles Jaak Madison.