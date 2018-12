Videoeksperiment: kes leiab kadunud inimese enne, koer või droon?

Enne kui puude vahele kadusin selgitas PPA esindaja, et eksinud inimesed kipuvad instinktiivselt minema külmatunde tekkimisel kuhugi puu või põõsa varju. See aga muudab soojuskaameraga otsides inimese leidmise raskemaks, kuna näiteks kuusepuu kaharad oksad võivad nende all peidus oleva inimese soojuse ära peita. Seetõttu soovitas ta tungivalt eksinul lagedamale alale hoida, et päästjatel oleks lihtsam inimest näha.

Samuti loeti sõnad peale, et kui peaks juhtuma, et mets on sügav ja politsei ei suudagi mind üles leida, tuleb kõigepealt proovida neile helistada. Kui aga peaks juhtuma, et metsas puudub levi ning mitte kuidagi ei ole võimalik ühendust saada, siis viimase päästerõngana võib proovida SIM-kaardi eemaldamist telefonist ja uuesti 112 helistamist. SIM-kaardita telefon ühendub lähimate, mitte ainult oma teenusepakkuja mastidega ja tõenäosus levi leida on suurem. Sellegipoolest tuleks seda varianti kasutada ainult siis, kui tõesti levi pole, kuna vastasel juhul võib see otsingut raskendada ning päästjad ei saa ka abivajajale tagasi helistada.