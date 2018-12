USA alustab tegevväelaste äratoomist Trumpi piirilähetuselt

Tegevväelased, kelle arv esmaspäevase seisuga on umbes 5200, pidid esialgse kava kohaselt jääma kuni 15. detsembrini, kuid kaitseminister James Mattis pikendas eelmisel kuul nende lähetust jaanuari lõpuni, seda sisejulgeoleku ministeeriumi taotlusel. Esialgu ei ole teada, kas missiooni võidakse veelgi pikendada.

Kolonel Rob Manning ütles esmaspäeval, et praegu on Texases nn piirilähetuses 2200 tegevväelast, 1350 Arizonas ja 1650 Californias.

Eelmisel kuul kongressile esitatud raportist selgus, et piirimissioon on läinud maksma 210 miljonit dollarit, sellest 72 miljonit on eraldatud tegevväelastele ja 138 miljonit rahvuskaartlastele.