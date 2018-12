Isamaa kaotas tuntud politoloogi

«See, et minust sai Isamaa liige, tulenes sellest, et kadus ära IRL,» selgitas Berg. «Et minust sai IRLi liige, tulenes sellest, et kadus ära Res Publica. Astusin Res Publicasse ja mu staatus kandus edasi automaatselt. Sisuliselt vegeteerisin nimekirjas sellest hetkest peale, kui Res Publica kadus ära.» Niisiis oli väljaastumine pigem vormistamine: ei olnud mõtet olla erakonna liige, kui selle tegevusse ei panusta.

Berg tunnistab, et tema omaaegne Res Publicaga liitumine 2001. aastal oli idealistlik samm. «Ma leidsin, et minu teadmistest võiks olla ühiskonnale kasu,» kõneles Berg. «Leidsin, et poliitikas osalemise kaudu on võimalik Eesti elu paremaks muuta. Nüüd olen ma pisut elukogenum ja vaatlen asju kainema pilguga.» See ei tähenda Bergi sõnul, et poliitika oleks midagi halba või pahelist. «Skepsist on tekitanud see, kui keegi tuleb ja ütleb, et homme hakkame elama teistmoodi,» selgitas ta.