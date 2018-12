Eestlaste toetus kuulumisele Euroopa Liitu kasvas rekordkõrgele

Eurobaromeetri korraldatud telefoniküsitluses vastas 76 protsenti eestlasi, et Eesti kuulumine Euroopa Liitu on üldiselt hea asi. See on EL-i liikmesriikide seas suuruselt neljas näitaja, Eestist veel kõrgem on toetus Euroopa Liitu kuulumisele Iirimaal, Saksamaal ja Luksemburgis, kus liikmestaatust pooldas vastavalt 84, 81 ja 80 protsenti vastanutest.