Rootsi peaministrikandidaadiks sai senine valitsusjuht Stefan Löfven

Sotsiaaldemokraatide ja roheliste vähemusvalitsust moodustada sooviva Stefan Löfveni kandidatuur pannakse parlamendis hääletusele reedel ja see kukub peaaegu kindlasti läbi, sest kõik parempoolsed erakonnad ja Rootsi Demokraadid on tema vastu.

Löfven kinnitas, et oli hääletusega nõus, kuid lükkas tagasi väited, et ükski teine erakond teda ei toeta.

«Tähtis on, et protsess edeneks niiviisi, et Rootsi saaks võimalikult kiiresti uue valitsuse,» ütles Löfven.