EUROSAADIKUTE TÖÖ Paet: koroonaviirus vähendas idealismi ja kasvatas populismi

KOLLEEGI ARVAMUS:

Ta on väga eestlane: ta ei räägi valju häälega, talle ei meeldi suured žestid, ta on väga pühendunud oma prioriteetidele ja tal on hämmastav huumorimeel, mis paneb asjad sujuma, loetleb europarlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni juht Nathalie Loizeau ühe jutiga kolleeg Urmas Paeti vooruseid.

Nathalie Loiseau Foto: Fred Marvaux / Euroopa Parlament

«Ma tunnen teda viis aastat, ajast, kui ma tulin 2019. aasta valimiste järel europarlamenti,» meenutab sarnaselt Paetile liberaale ühendavasse Uueneva Euroopa fraktsiooni kuuluv prantslanna. «Et me mõlemad endised ministrid ning spetsialiseerume mõlemad välis- ja kaitseasjadele, saime kohe jutule ja alustasime koostööd, pühendunult ja, pean ütlema, et ka suures sõpruses.»

Koos on käidud mitmetel suurtel tööreisidel – näiteks mitu korda Ukrainas ja USAs, samuti Moldovas.

«Ta on väga keskendunud igal tööminutil ja siis väga sõbralik ja lõõgastunud ülejäänud ajal. Ta on väga normaalne inimene, mitte poliitik, kes arvaks, et ta on teistest inimestest erinev,» jätkub Loizeau’l veelgi kiidusõnu.

«Ta pole nii jutukas kui ladinlased. Aga samas on ta väga efektiivne selles, kuidas ta töötab ja räägib, inimesed kuulavad teda. Nad teavad, et kui ta millestki hoolib, võtab ta seda väga tõsiselt. See on oluline, sest see teeb tema usaldusväärseks.

Ja siis on tal hämmastav huumorimeel, mis mõnikord on must huumor. See on üsna ootamatu, kui sa kohtad kedagi, kes väga palju ei räägi, kes on väga tõsine, siis sa ei eelda, et järgmisel minutil võib ta olla väga humoorikas.

Ta teeb väga palju nalja iseenda üle. See näitab, et inimesel on tõesti hea huumorimeel, kui ta suudab enda üle nalja teha.»

Kui Prantsusmaa presidendiga samasse fraktsiooni kuuluvalt saadikult uurida, mis teemade poolest Paet talle silma on jäänud, nimetab Loizeau esimese asjana Arktika kui uue konfliktipiirkonna eest hoiatamist. «Ta on loomuliklt olnud väga pühendunud ka Ukraina ja Vene-ohu teemale,» lisab ta.

«Ainus asi on see, et Urmas vajab väga tihti toitu,» lisab Loizeau naeruga hääles. «See on püsiv nali, et isegi eikusagil peame me peatuma ja leidma koha, kust osta midagi süüa saaks.»

Prantslanna kinnitab, et europarlamendi Brüsseli ja Strasbourgi majades sellega siiski probleemi ei ole: Paet teab, et Loizeau töötoas leidub alati maiustusi: «Ma olen talle öelnud, et kui see on talle elujäämiseks vajalik, on ta alati teretulnud mu kabinetti.»