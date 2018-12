ERR müüb Tuisu tänava kinnistut

Enampakkumisele kuuluvad kinnistud asuvad Tallinnas, Kristiine linnaosas, Tuisu tänava ääres kogupinnaga 41 569 ruutmeetrit. Enampakkumine on tänasega avatud.

Rahvusringhäälingu haldusdirektor Janar Vilde ütles BNS-ile, et see tähendab, et nüüd algavad müügikonsultatsioonid, müügiprotsessi korraldab kinnisvarabüroo Uus Maa. Seejärel kuulutab ERR välja avaliku enampakkumise, millele määrab ka alghinna. Enampakkumisel saavad osaleda kõik huvilised.