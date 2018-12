Ratas põllumeeste meeleavaldusest: Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole piisav

Jüri Ratas kirjutas Facebookis, et Eesti põllumeeste toetused on Euroopa Liidu arvestuses ühed väiksemad, kuid tootmiskulud on keskmisest kõrgemad. «Euroopa Komisjoni ettepanek põllumeeste toetusmäärade erinevuse vähendamiseks ei ole piisav ning otsetoetuste taseme ühtlustamine peab toimuma senisest plaanist oluliselt kiiremini,» kirjutas Ratas Facebookis.