Kahe puudega lapse isa riigieelarvest: mis solidaarsusest te räägite?

«Meedias kisamine, kuidas nemad nüüd tegid läbi aegade kõige solidaarsema eelarve näitab, kui võõrdunud ollakse oma valijatest,» pahandas Kaarel. Ta selgitas, et puudega laste toetused on alates 2006. aastast muutumatutena püsinud, samal ajal kui riigikogulase palk on tõusnud 2006. aastal 2222 eurolt tänavuse 3481 eurole. Tema arvates ei ole see kuidagi õiglane.

Oktoobri lõpus algatas opositsiooni Vabaerakond eelnõu number 663, milles oli muu hulgas kirjas ka puudega lapse sotsiaaltoetuse kahekordistamine ning sügava puudega lapse kolmekordseks tõstmine. Kuigi eelarve on endiselt töös, otsustas valitsus puudega laste toetuse tõusu 2019. aasta eelarvesse mitte panna. Riigieelarvest oleks see võtnud aastas 12 miljonit eurot, mis oleks puuetega laste perekondade olukorda tugevalt parandanud.

Kaarli jaoks jääb arusaamatuks, kuidas ajal, mil majandus kasvab, tulusid on planeeritust rohkem ja katuserahasid jagatakse igamehe suva järgi ei suudeta seda toetust leida. Ta on nördinud, et need lapsed ja perekonnad, kellel on tavapäraselt suuremad kulutused normaalsete eluvajaduste rahuldamiseks peavad kõige selle taustal siiski elama eelmise kümnendi sissetulekutes.