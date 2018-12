Teheran: USA sanktsioonid Iraani sise- ega välispoliitikat ei muuda

«On ilmselge, et seisame silmitsi USA sanktsioonide survega. Aga kas see viib muudatuseni poliitikas? Võin teile kinnitada, et ei vii,» lausus Zarif Kataris Doha foorumil.

«Kui on mõni kunst, mille me Iraanis oleme täiuslikkuseni viinud ja mida me saame teistele teatud hinna eest õpetada, siis on see sanktsioonidest kõrvalehiilimise kunst.»

USA kehtestas tänavu Iraanile kaks sanktsioonide paketti pärast lahkumist Iraani tuumaleppest.

Arutades Jeemeni konflikti eitas Zarif mässuliste huthide relvastamist.

«Me pole kunagi huthidele relvi andnud... Neil on piisavalt relvi, nad ei vaja Iraanilt relvi,» ütles ta.

Zarif rõhutas, et seni on ainult «väited» Iraani relvamüügist Jeemenile, samas kui on «faktid», et teised riigid on relvi tarninud.

"Ma ei pea näitama mingeid tõendeid reaktiivlennukitest, mis lendavad Jeemeni kohal ja pommitavad jeemenlasi."

«Need on Ameerika tehtud reaktiivlennukid ja need on Saudi sõjaväelased, ma eeldan, kes neid lennukeid juhivad,» lausus Zarif.

«Kui Iraani relvade kohta levivad väited, siis USA relvade kohta levivad faktid, ning faktid levivad ka selle kohta, kuidas Saudid pommitavad jeemenlasi maapõhja.»