Türgi kaguosas avaldati meelt elamiskuludega seoses

Türgi majandus on kannatanud liiri järsu languse tõttu, mida põhjustas diplomaatiline tüli Ühendriikidega. Inflatsioon oli oktoobris 25,24 protsenti, kuid langes novembris 21,62 protsendile.

Tüli lahenemise järel oktoobris on liir aga taas dollari suhtes tugevnenud ja keskpanga intressimäärade tõstmise järel aeglustus inflatsioon novembris 21,6 protsendile.

Capital Economicsi arenevate turgude vanemökonomist Jason Turvey hoiatas esmaspäeval, et Türgi majandus on neljandas kvartalis tõenäoliselt sattunud "tehnilisse langusesse". Majanduslangust defineeritakse kui kahte järjestikku kvartalit, mil majandus on võrreldes eelneva kvartaliga kahanenud.