Linnavõim pakub pühade ajal kodututele jõulurooga

«Tallinna kodutute öömajades kohti jätkub ning kedagi ukse taha ei jäeta. Akadeemia tee 34 ja Merelahe 4 öömajades pakutakse jõuluõhtul praadi. 20. detsembril pakub Fookus Kogudus Tallinn tasuta lõunasööki Laevastiku 1a aadressil, kuhu on oodatud ka kõik Alasi 8 kliendid. Lisaks tulevad reede õhtul Alasi öömajja Roundtable esindajad, kes toovad samuti kaasa jõulusööki,» rääkis abilinnapea Tõnis Mölder.

Tallinna linnavõimu kinnitusel on pühade saabumisel Tallinna öömajad kodutute vastuvõtuks valmis. Merelahe tänaval asuv öömaja on taasavatud 1. septembrist. Alasi öömajas osutatakse kodututele teenust aastaringselt.

Merelahe 4 ja Akadeemia tee 34 kodutute öömajad on avatud kella 19-9, Alasi 8 öömaja on aga avatud kella 21-9. Kodutute öömajades on kohti kokku 124 - Alasi öömajas 60 kohta, Merelahe öömajas 26 kohta ja Akadeemia tee öömajas 38 kohta.