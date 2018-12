Saarlased käivad vähiravil mandril, uuest aastast võib olukord muutuda

Rein Niit käib juba viimased kolm aastat umbes kuus korra Kuressaarest bussiga Tallinnas oma vähihaiguse vastu keemiaravi saamas, vahendas ETV uudistesaade «Aktuaalne kaamera». Selliseid vähihaigeid on Saaremaa vähiühingu andmetel mitusada, kes käivad oma ravidoosi ühe päevaga mandri haiglatest saamas ja just pikk päev, pikk sõit ja ravidoos mõjub mõnikord nii, et tagasiteel on vajatud kiirabi teenust.