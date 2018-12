Aivar Alavere: õhtuks saavad kahtlusalused koju tagasi

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere rääkis saates «Ringvaade» saatejuhile, et tavaliselt prokuratuur ei avalikusta nimesid. «Tänase kaasusega on teistpidi,» sõnas Alavere ja lisas, et kuna uuriv ajakirjandus teeb head tööd, siis tänase päeva jooksul mängiti ajakirjandusega juba laevade pommitamist: kas kahtlustuse all on see nimi või ei.

Saatejuht esitas küsimuse, et miks nende nimede hulgas ei ole endist pangajuhti Aivar Rehet, siis Alavere ütles, et talle ei ole kahtlustust esitatud. «Uurimisasutus ja prokuratuur saavad ainult lähtuda tõendidest. Tänasel päeval piirdub kõik privaat- ja välispanganduse divisjoniga.»

«Nimekirjas kahtlustatakse grupiviisilisel ja suurel viisil rahapesus ning paari inimest ka altkäemaksuvõtmisest,» ütles Alavere.

Alavere ütles, et kõik kahtlusalused peeti täna hommikul kell seitse kinni, «koputati nende ustele ja esitati kahtlustus.» Kõik kahtlusalused peeti hommikul kinni samal ajal, et sünkroniseerida.

Kas see neile ka üllatusena tuli, ei osanud Alavere vastata, kuid mainis, et paljud neist teadsid, et see päev jõuab kätte. Lisaks sellele, et neid peeti kinni, teostati ka läbiotsimine.

«Kindlasti oli tegemist elatustasemelt keskmisest jõukamatega,» selgitades, et kriminaalpolitseile on teada, milline on nende legaalne sissetulek. «Ma ei saa öelda, et need inimesed elasid ülemäärases luksuses aga nad elasid viisakalt.»

Saatejuht küsis, et mis kahtlusalustest edasi saab ning Alavere sõnul puudus alus nende pikemaks vahi alla võtmiseks. «Jah, täna õhtuks saavad nad kõik tagasi koju.»

«Seal on üks isik, kellest kõrgemal oli ainult pangajuht Aivar Rehe,» kommenteeris Alavere nimekirja. Lisades, et kahtlustatavate all on isik, kes allkirjastas rida dokumente, millest peavad pangad juhinduma rahapesu vastases tegevuses. «Pangad on väga konservatiivne ja reguleeritud valdkond. Tema oligi see, kes kehtestas reegleid, mis kahjuks olid pigem formaalsed kui sisulised.»